«Испражнения с кровью — обычное дело для меня». Мюллер — о тяжёлой болезни кишечника

Французский теннисист Александр Мюллер рассказал о воспалении желудочно-кишечного тракта. Спортсмен страдает болезнью Крона.

«Перед матчем я хожу в туалет пять-шесть раз. Когда опорожняешься и теряешь 2-3 кг, становишься инвалидом. Спорт ухудшает моё самочувствие. Испражнения с кровью — обычное дело для меня», — рассказал Мюллер в интервью L’Équipe.

5 января 27-летний Мюллер выиграл свой первый титул в одиночном разряде на турнирах уровня ATP. В финале хардового турнира категории АТР-250 в Гонконге француз одолел представителя Японии Кея Нисикори (106-я строчка в рейтинге ATP). Александр одержал победу со счётом 2:6, 6:1, 6:3.