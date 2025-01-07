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«Испражнения с кровью — обычное дело для меня». Мюллер — о тяжёлой болезни кишечника

«Испражнения с кровью — обычное дело для меня». Мюллер — о тяжёлой болезни кишечника
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Французский теннисист Александр Мюллер рассказал о воспалении желудочно-кишечного тракта. Спортсмен страдает болезнью Крона.

«Перед матчем я хожу в туалет пять-шесть раз. Когда опорожняешься и теряешь 2-3 кг, становишься инвалидом. Спорт ухудшает моё самочувствие. Испражнения с кровью — обычное дело для меня», — рассказал Мюллер в интервью L’Équipe.

5 января 27-летний Мюллер выиграл свой первый титул в одиночном разряде на турнирах уровня ATP. В финале хардового турнира категории АТР-250 в Гонконге француз одолел представителя Японии Кея Нисикори (106-я строчка в рейтинге ATP). Александр одержал победу со счётом 2:6, 6:1, 6:3.

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