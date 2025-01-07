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Арина Соболенко кратко описала стиль Анны Калинской

Арина Соболенко кратко описала стиль Анны Калинской
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Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко обсудила с 14-й ракеткой мира Анной Калинской стиль россиянки в рамках проморолика к новому номеру журнала Harper’s Bazaar.

Соболенко: Опиши свой стиль тремя словами.

Калинская: Я бы сказала – классический…

Соболенко: Классический, сексуальный, красивый, потрясающий.

Калинская: Я бы не сказала, что сексуальный.

Соболенко: Неправда. У тебя красивое тело, и ты демонстрируешь некоторые его части.

Калинская: Тогда спортивный, сексуальный, классический. Что-то вроде того.

Напомним, Калинская и Соболенко состоят в агентстве Evolve, запущенном Наоми Осакой и агентом японки Стюартом Дьюгидом.

Компания способствует продвижению теннисистов. Первым клиентом агентства в июне 2022-го стал австралийский теннисист Ник Кирьос, который был клиентом Дьюгида, когда тот ещё работал в IMG. В январе 2023 года контракт с Evolve заключила туниска Онс Жабер.

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