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Алекс де Минор: хочу, чтобы Australian Open уже поскорее начался

Алекс де Минор: хочу, чтобы Australian Open уже поскорее начался
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о своём прогрессе в игре в преддверии Australian Open — 2025.

«Я понял, что могу ещё многого добиться в своей игре, и уверенность, которую я обрёл с начала года, очень мне помогает. Чувствую, что сейчас я отличаюсь от себя, которым я был в прошлом году. Лучшая версия себя. Хочу продолжать совершенствоваться и продолжать показывать, на что я способен. Надеюсь, результаты придут.

Здесь неделя перед турниром всегда немного более занята больше, чем обычно. Но я нахожусь на домашнем турнире, так что это своего рода ожидаемо. Чувствую себя очень хорошо… Хочу, чтобы Australian Open уже поскорее начался», — приводит слова де Минора Daily Mail.

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