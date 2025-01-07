«Год новый, Бублик — всё тот же». Португальский журналист — об игре теннисиста в Аделаиде
Поделиться
Португальский журналист Жозе Моргаду высказался о поражении 33-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика в первом круге турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Он проиграл 55-й ракетке мира сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу со счётом 4:6, 2:6. В первом же матче турнира Бублик оформил эйс с подачи с руки.
Аделаида (м). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 05:45 МСК
33
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
55
Миомир Кецманович
М. Кецманович
«Год новый, Бублик — всё тот же», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
Напомним, соревнования в Аделаиде проходят с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 766 290. Следующую встречу Кецманович проведёт с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 января 2025
-
16:45
-
16:34
-
16:25
-
16:21
-
16:00
-
16:00
-
15:35
-
15:15
-
15:13
-
14:56
-
14:38
-
14:29
-
14:21
-
14:11
-
13:53
-
13:40
-
13:36
-
13:02
-
12:58
-
12:37
-
12:19
-
12:00
-
11:39
-
11:17
-
10:50
-
10:36
-
10:28
-
09:57
-
09:47
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
09:23
-
09:13
-
07:49