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«Год новый, Бублик — всё тот же». Португальский журналист — об игре теннисиста в Аделаиде

«Год новый, Бублик — всё тот же». Португальский журналист — об игре теннисиста в Аделаиде
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Португальский журналист Жозе Моргаду высказался о поражении 33-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика в первом круге турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Он проиграл 55-й ракетке мира сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу со счётом 4:6, 2:6. В первом же матче турнира Бублик оформил эйс с подачи с руки.

Аделаида (м). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 05:45 МСК
Александр Бублик
33
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Миомир Кецманович
55
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

«Год новый, Бублик — всё тот же», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Напомним, соревнования в Аделаиде проходят с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 766 290. Следующую встречу Кецманович проведёт с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

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