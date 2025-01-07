«Год новый, Бублик — всё тот же». Португальский журналист — об игре теннисиста в Аделаиде

Португальский журналист Жозе Моргаду высказался о поражении 33-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика в первом круге турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Он проиграл 55-й ракетке мира сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу со счётом 4:6, 2:6. В первом же матче турнира Бублик оформил эйс с подачи с руки.

«Год новый, Бублик — всё тот же», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Напомним, соревнования в Аделаиде проходят с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 766 290. Следующую встречу Кецманович проведёт с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.