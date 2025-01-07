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Диана Шнайдер выругалась матом после неудачного удара в матче с Синяковой

Диана Шнайдер выругалась матом после неудачного удара в матче с Синяковой
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер выругалась в матче второго круга на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). На старте соревнований она обыграла чешку Катержину Синякову (46-й номер) со счётом 6:3, 0:6, 6:0. В одном из розыгрышей у россиянки сорвался удар, и мяч улетел в аут.

Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 07:55 МСК
Катержина Синякова
46
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		0 6
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Ненавижу эти чёртовы резаные, блин (в оригинале используются нецензурные слова. — Прим. «Чемпионата»)», — выкрикнула Шнайдер после резаного удара в исполнении Синяковой.

Во втором круге турнира в Аделаиде Диана Шнайдер сразится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, которая одолела россиянку Анастасию Павлюченкову.

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