Диана Шнайдер выругалась матом после неудачного удара в матче с Синяковой

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер выругалась в матче второго круга на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). На старте соревнований она обыграла чешку Катержину Синякову (46-й номер) со счётом 6:3, 0:6, 6:0. В одном из розыгрышей у россиянки сорвался удар, и мяч улетел в аут.

«Ненавижу эти чёртовы резаные, блин (в оригинале используются нецензурные слова. — Прим. «Чемпионата»)», — выкрикнула Шнайдер после резаного удара в исполнении Синяковой.

Во втором круге турнира в Аделаиде Диана Шнайдер сразится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, которая одолела россиянку Анастасию Павлюченкову.