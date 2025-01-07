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«Счастливого Рождества!» Новак Джокович опубликовал милые фото с женой и детьми

«Счастливого Рождества!» Новак Джокович опубликовал милые фото с женой и детьми
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях пост в честь Рождества, приложив к нему фото возле праздничной ёлки вместе с женой Еленой и детьми – сыном Стефаном и дочкой Тарой.

«Мир божий, Христос родился! Счастливого Рождества!» — подписал снимки Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Фото: из личного архива Новака Джоковича

В данный момент Джокович с семьёй находится в Мельбурне, где планирует принять участие в Australian Open — 2025. Новак провёл подготовительный турнир в Брисбене (ATP-250), где дошёл до четвертьфинала, в двух сетах проиграв американцу Райлли Опелке.

Ранее Джокович рассказал, какие эмоции испытывает от того, что семья прилетела с ним в Австралию.

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