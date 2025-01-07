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Анна Калинская объяснила, почему решила уйти от бренда Alo к Nike

Анна Калинская объяснила, почему решила уйти от бренда Alo к Nike
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о решении сменить экипировщика. С сентября 2024 года Анна играет в форме от Nike. До этого россиянка был первой представительницей американского бренда Alo.

«Мне это очень нравится. С 12, 14, 16 лет я носила Nike и очень хотела подписать с ними контракт. Я была их большой фанаткой, как и многие дети. А теперь у меня есть контракт, и я чувствую, что наконец-то играю в своей шкуре (смеётся). Мне нравится эта одежда. Мне нравятся их модели одежды. Я бы сказала, они немного ярче, чем та одежда, которую я носила раньше», — приводит слова Калинской австралийская версия Harper’s Bazaar.

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