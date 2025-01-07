Даниил Медведев стал отцом во второй раз

Чемпион US Open – 2021 и 19 турниров ATP, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что стал отцом во второй раз. Медведев опубликовал милый снимок из роддома в Ницце, на котором запечатлены новорождённый малыш, Даниил и его дочь Алиса.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

«Счастливый 2025 год», — подписал фото из роддома 28-летний Медведев, добавив эмодзи «сердце».

Впервые Медведев и его жена Дарья стали родителями в октябре 2022 года. Вторую беременность, как и первую, пара скрывала.

Стоит напомнить, что крёстным отцом Алисы Медведевой является олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв.