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Анна Калинская призналась, что хотела бы поменяться жизнями с Курниковой

Анна Калинская призналась, что хотела бы поменяться жизнями с Курниковой
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в разговоре с первым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко для Harper’s Bazaar рассказала о необычном желании.

Калинская: Если бы ты могла поменяться жизнями с любым игроком, кто бы это был?

Соболенко: Ой, могу никого не называть? (смеётся). Нет, я люблю свою жизнь. И не хотела бы ни с кем ею меняться. Звучит скучно, да?

Калинская: Да.

Соболенко: С кем бы поменялась ты?

Калинская: С Курниковой (Анна Курникова – бывшая восьмая ракетка мира, двукратная чемпионка парного ТБШ, завершила карьеру в 2003 году. Сейчас россиянка замужем за известным певцом Энрике Иглесиасом, у них трое детей. – Прим. «Чемпионата»).

Соболенко: С Курниковой?

Калинская: (кивает и улыбается).

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