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Арина Соболенко назвала момент, когда была близка к завершению карьеры

Арина Соболенко назвала момент, когда была близка к завершению карьеры
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о переломном моменте в своей карьере.

«Мне потребовалось много усилий, чтобы оказаться там, где я сейчас нахожусь, пришлось многим пожертвовать. Это определённо требовало много тяжёлой работы и большого количества времени. Это не то, что происходит по одному щелчку.

На ум приходит момент, когда мне пришлось проявить стойкость и когда я была близка к тому, чтобы сказать: «Всё, с меня хватит». Два или три года назад, когда я безостановочно допускала двойные ошибки и казалось, что всё идёт не так, я думала про себя: ну всё, пора сдаваться и уходить… Пора на пенсию. Но потом поняла, что во мне столько любви к этому виду спорта, что я просто не могу сдаться. Я должна оставаться сильной и попробовать ещё раз, попробовать что-то ещё, чтобы решить свою проблему, и думаю, что это был поворотный момент в моей карьере», — приводит слова Соболенко австралийская версия Harper’s Bazaar.

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