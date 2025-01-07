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Арина Соболенко: хотела бы вдохновить людей быть сильными и никогда не сдаваться

Арина Соболенко: хотела бы вдохновить людей быть сильными и никогда не сдаваться
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какой пример хочет подавать людям своей карьерой.

«Моя мечта – вдохновлять людей быть бойцами по жизни и быть примером того, как не сдаваться и проходить через всё, что подбрасывает жизнь.

Если кто-то посмотрит на меня и подумает: «Она сделала это, она была сильной, и я должна сделать то же самое, и я смогу пройти через это», я буду очень счастлива. Я бы хотела вдохновить людей быть сильными и никогда не сдаваться», — приводит слова Соболенко австралийская версия Harper’s Bazaar.

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