Анна Калинская — о своём стиле в одежде: подруга говорит, что я скучная

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала об особенностях своего повседневного стиля.

«Я действительно очень люблю наряжаться и посещать хорошие ужины или вечеринки с друзьями. Особенно когда путешествую по таким городам, как Париж, я чувствую вдохновение, чтобы нарядиться больше обычного и окунуться в атмосферу города.

Забавно. Не так давно я встречалась с подругой, а ей нравятся всякие яркие вещи, она говорит, что я скучная. Она получает комплименты, знаете ли, за то, что носит что-то особенное. И я подумала: «Может, мне стоит немного поучиться у неё» (смеётся). Теперь я начинаю думать, что мне стоит добавлять немного акцентных деталей, красивых украшений, других цветов. Это поднимает настроение», — приводит слова Калинской австралийская версия Harper’s Bazaar.