Норри бросил ракетку в сторону трибун на турнире в Окленде. Он чуть не попал в болельщицу

Бывшая восьмая ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри бросил ракетку в сторону трибун во время матча первого круга турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). Игроку удалось избежать дисквалификации.

На старте соревнований Норри встречался с 78-й ракеткой мира из Аргентины Факундо Диасом Акостой. Британец не смог сдержать эмоций, когда в коротком розыгрыше проиграл очко при счёте 2:6, 3:5, 30:30. Он швырнул ракетку в сторону трибун и едва не попал в болельщицу, сидевшую в первом ряду. Девушка смогла увернуться в последний момент, получив лишь небольшое касание ракеткой.

Фото: скриншот из трансляции

Норри извинился перед ней, когда забирал ракетку. Судья на вышке Грег Алленсворт не стал его дисквалифицировать, а лишь вынес устное предупреждение.

Фото: скриншот из трансляции

Матч с Акостой Норри проиграл со счётом 2:6, 3:6.