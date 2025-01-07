Кэмерон Норри прокомментировал своё агрессивное поведение на турнире в Окленде

Бывшая восьмая ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал инцидент в первом круге турнира категории ATP-250 в Окленде.

На старте соревнований Норри встречался с 78-й ракеткой мира из Аргентины Факундо Диасом Акостой. Британец не смог сдержать эмоций, когда в коротком розыгрыше проиграл очко при счёте 2:6, 3:5, 30:30. Он швырнул ракетку в сторону трибун и едва не попал в болельщицу, сидевшую в первом ряду. Девушка смогла увернуться в последний момент, получив лишь небольшое касание ракеткой. Судья на вышке Грег Алленсворт не стал его дисквалифицировать, а лишь вынес устное предупреждение.

«Я не собирался этого делать, но всё равно это меня не оправдывает, я никогда не делал ничего подобного.

Она посмеялась, а я просто сказал: «Простите, я не хотел этого делать». Она ответила: «Да, я в полном порядке».

Это не было большой проблемой. Но, как мы видели на примере некоторых других игроков, вас легко могут лишить права на ошибку, если она застанет вас не в том месте.

Я не хотел этого делать, и это совершенно не моё — делать что-то подобное. Очень быстро извинился и вообще хочу ещё раз извиниться. Я недоволен своим поведением», — приводит слова Норри Sky Sports.