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Кэмерон Норри прокомментировал своё агрессивное поведение на турнире в Окленде

Кэмерон Норри прокомментировал своё агрессивное поведение на турнире в Окленде
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Комментарии

Бывшая восьмая ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал инцидент в первом круге турнира категории ATP-250 в Окленде.

Окленд (м). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 02:55 МСК
Кэмерон Норри
48
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Факундо Диас Акоста
78
Аргентина
Факундо Диас Акоста
Ф. Диас Акоста

На старте соревнований Норри встречался с 78-й ракеткой мира из Аргентины Факундо Диасом Акостой. Британец не смог сдержать эмоций, когда в коротком розыгрыше проиграл очко при счёте 2:6, 3:5, 30:30. Он швырнул ракетку в сторону трибун и едва не попал в болельщицу, сидевшую в первом ряду. Девушка смогла увернуться в последний момент, получив лишь небольшое касание ракеткой. Судья на вышке Грег Алленсворт не стал его дисквалифицировать, а лишь вынес устное предупреждение.

«Я не собирался этого делать, но всё равно это меня не оправдывает, я никогда не делал ничего подобного.

Она посмеялась, а я просто сказал: «Простите, я не хотел этого делать». Она ответила: «Да, я в полном порядке».

Это не было большой проблемой. Но, как мы видели на примере некоторых других игроков, вас легко могут лишить права на ошибку, если она застанет вас не в том месте.

Я не хотел этого делать, и это совершенно не моё — делать что-то подобное. Очень быстро извинился и вообще хочу ещё раз извиниться. Я недоволен своим поведением», — приводит слова Норри Sky Sports.

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