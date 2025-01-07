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Беккер: Зверев должен выиграть ТБШ в ближайшие 18 месяцев, иначе задача сильно осложнится

Беккер: Зверев должен выиграть ТБШ в ближайшие 18 месяцев, иначе задача сильно осложнится
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о перспективах соотечественника – олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, второй ракетки мира Александра Зверева.

«Он достиг того возраста (в апреле 2025 года Звереву исполнится 28. – Прим. «Чемпионата»), когда ему это необходимо. На мой взгляд, Саша должен выиграть титул турнира «Большого шлема», к которому он стремится, в ближайшие 18 месяцев, иначе это будет намного сложнее, чем может быть сейчас», — приводит слова Беккера We love tennis со ссылкой на подкаст Becker Petkovic.

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