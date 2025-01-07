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Янник Синнер в двух сетах обыграл Попырина в благотворительном матче перед Australian Open

Янник Синнер в двух сетах обыграл Попырина в благотворительном матче перед Australian Open
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл благотворительный матч на «Род Лэйвер Арене». Синнер со счётом 6:4, 7:6 (7:2) обыграл 25-ю ракетку мира представителя Австралии Алексея Попырина.

Синнер не стал проводить подготовительных турниров перед защитой титула на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. В финале 2024 года Синнер одолел россиянина Даниила Медведева, сделав камбэк после двух проигранных сетов (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).

Стоит отметить, что Синнер прилетел в Мельбурн 3 января. Медведев же в Австралию ещё не прибыл. Сегодня, 7 января, он объявил, что во второй раз стал отцом.

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Даниил Медведев стал отцом во второй раз
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