Янник Синнер пошутил о том, что из заснеженных гор Италии прибыл в жаркий Мельбурн

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, каково это – из заснеженных Альп родного Сесто прилететь в жаркий Мельбурн для защиты титула на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.

— Ты буквально недавно был со снегом, потому что ездил на Рождество домой. Резкий прилёт в Австралию – небольшой шок для организма. Как дела с кожей и SPF 50?

— Я был в снегу на Рождество. Потом приехал сюда. В первый день было 40 градусов жары. Да, это действительно разные вещи (смеётся), — сказал Синнер в интервью на корте после победы над Алексеем Попыриным в благотворительном матче (6:4, 7:6 (7:2)).