Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефан Эдберг оценил шансы 37-летнего Новака Джоковича завоевать титул на ТБШ в 2025 году

Стефан Эдберг оценил шансы 37-летнего Новака Джоковича завоевать титул на ТБШ в 2025 году
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Стефан Эдберг высказался о шансах 24-кратного победителя ТБШ 37-летнего серба Новака Джоковича завоевать титул на мэйджоре в стартовавшем сезоне.

«Если всё пойдёт как надо, его никогда нельзя исключать [из списка претендентов]. Лично я считаю, что лучший шанс для него – это Открытый чемпионат Австралии или, возможно, Уимблдон, если брать в расчёт его опыт игры на траве.

Всё должно идти своим чередом — он стал на год старше и за последние полгода провёл не так много матчей. Он по-прежнему в отличной форме, так что это даст ему хотя бы шанс, даже если в этот раз будет очень трудно», — приводит слова Эдберга BBC.

Материалы по теме
Медведев стал отцом во второй раз! После рождения первого ребёнка он взял крупный титул
Медведев стал отцом во второй раз! После рождения первого ребёнка он взял крупный титул
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android