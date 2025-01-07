Стефан Эдберг оценил шансы 37-летнего Новака Джоковича завоевать титул на ТБШ в 2025 году

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Стефан Эдберг высказался о шансах 24-кратного победителя ТБШ 37-летнего серба Новака Джоковича завоевать титул на мэйджоре в стартовавшем сезоне.

«Если всё пойдёт как надо, его никогда нельзя исключать [из списка претендентов]. Лично я считаю, что лучший шанс для него – это Открытый чемпионат Австралии или, возможно, Уимблдон, если брать в расчёт его опыт игры на траве.

Всё должно идти своим чередом — он стал на год старше и за последние полгода провёл не так много матчей. Он по-прежнему в отличной форме, так что это даст ему хотя бы шанс, даже если в этот раз будет очень трудно», — приводит слова Эдберга BBC.