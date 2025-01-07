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Стефан Эдберг: игры на Кубке Дэвиса сократили мою карьеру, они меня выматывали

Стефан Эдберг: игры на Кубке Дэвиса сократили мою карьеру, они меня выматывали
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Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Стефан Эдберг признался, что игры на Кубке Дэвиса сильно сократили его карьеру, которую он завершил в декабре 1996 года в возрасте 30 лет.

«Оглядываясь на свою карьеру, я думаю, что во многом меня вымотали матчи на Кубке Дэвиса. Мы выходили в финал этого турнира шесть раз подряд — это означало играть до декабря, а затем начинать сезон заново.

Это действительно сократило мою карьеру, если оглядываться назад. Физически я мог бы играть ещё пять лет. Однако во времена, когда я играл, шансы победить на турнире «Большого шлема в возрасте 30-31 года были очень, очень малы. Теперь всё изменилось», — приводит слова Эдберга BBC.

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