Стефан Эдберг: игры на Кубке Дэвиса сократили мою карьеру, они меня выматывали

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Стефан Эдберг признался, что игры на Кубке Дэвиса сильно сократили его карьеру, которую он завершил в декабре 1996 года в возрасте 30 лет.

«Оглядываясь на свою карьеру, я думаю, что во многом меня вымотали матчи на Кубке Дэвиса. Мы выходили в финал этого турнира шесть раз подряд — это означало играть до декабря, а затем начинать сезон заново.

Это действительно сократило мою карьеру, если оглядываться назад. Физически я мог бы играть ещё пять лет. Однако во времена, когда я играл, шансы победить на турнире «Большого шлема в возрасте 30-31 года были очень, очень малы. Теперь всё изменилось», — приводит слова Эдберга BBC.