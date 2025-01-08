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Мария Саккари — о первой победе с июля: ощущаю себя настоящим лаки лаки-лузером

Мария Саккари — о первой победе с июля: ощущаю себя настоящим лаки лаки-лузером
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Бывшая третья ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала первую победу с конца июля 2024 года в WTA-туре. Саккари брала паузу в выступлениях из-за травмы плеча.

Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 05:00 МСК
Линда Носкова
30
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Мария Саккари
32
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

В первом круге турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) Саккари (LL) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 30-ю ракетку мира 20-летнюю чешку Линду Носкову.

«Мы решили сыграть квалификацию (Саккари уступила Питон Стирнс в финале. – Прим. «Чемпионата»). Нам показалось, что это будет правильным решением, ведь я только возвращаюсь после травмы. Я мало играла и почувствовала, что это наилучший вариант перед Australian Open. C каждым сыгранным матчем я чувствую себя всё лучше. Ощущаю себя настоящим лаки лаки-лузером (улыбается)», — приводит слова Саккари The Tennis Letter.

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