Мария Саккари — о первой победе с июля: ощущаю себя настоящим лаки лаки-лузером

Бывшая третья ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала первую победу с конца июля 2024 года в WTA-туре. Саккари брала паузу в выступлениях из-за травмы плеча.

В первом круге турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) Саккари (LL) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 30-ю ракетку мира 20-летнюю чешку Линду Носкову.

«Мы решили сыграть квалификацию (Саккари уступила Питон Стирнс в финале. – Прим. «Чемпионата»). Нам показалось, что это будет правильным решением, ведь я только возвращаюсь после травмы. Я мало играла и почувствовала, что это наилучший вариант перед Australian Open. C каждым сыгранным матчем я чувствую себя всё лучше. Ощущаю себя настоящим лаки лаки-лузером (улыбается)», — приводит слова Саккари The Tennis Letter.