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«Я меняю спорт!» Кори Гауфф стала инвестором женской баскетбольной лиги 3x3 Unrivaled

«Я меняю спорт!» Кори Гауфф стала инвестором женской баскетбольной лиги 3x3 Unrivaled
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Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала инвестором для женской баскетбольной лиги 3x3 Unrivaled Basketball, основательницами которой выступили Нафиса Коллье и Брианна Стюарт.

Проект новой лиги призван не только заполнить паузу в межсезонье, но и дать игрокам-женщинам возможность зарабатывать на уровне WNBA, чтобы не ездить в Европу. Старт соревнований назначен на 17 января.

Гауфф в качестве инвестора Unrivaled Basketball присоединилась к таким известным личностям, как американская футболистка Алекс Морган, баскетболисты Кармело Энтони и Яннис Адетокунбо, легенда плавания Майкл Фелпс и актёры Мила Кунис и Эштон Кутчер.

«Я меняю спорт! Мой отец всегда хотел, чтобы я пошла по его стопам и играла в баскетбол. Я пыталась, но была лучше в теннисе, так что сейчас это максимально близкое взаимодействие. Если говорить серьёзно, рада, что получила возможность помочь поднять женский спорт. Жду не дождусь просмотра!» — написала Гауфф в социальных сетях.

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