Анна Калинская рассказала о своей цели на 2025 год

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская призналась, что её главной целью на 2025 год является желание быть к себе добрее, соблюдать баланс между спортом и жизнью вне корта.

«Думаю, ключ в том, чтобы изменить кое-что в своей жизни: не что касается тренировочного процесса, а немного скорректировать мой образ жизни, сделать его более простым и понятным, наслаждаться чем-то в свободные дни, чтобы иметь хороший баланс. И лучше составить расписание, чтобы знать, когда можно увидеться с друзьями, чтобы быть счастливее вне корта. Тогда я смогу заряжаться энергией, чтобы лучше соревноваться, иметь больше сил и быть лучше в психологическом плане», — приводит слова Калинской австралийская версия Harper’s Bazaar.