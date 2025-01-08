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Екатерина Александрова — Эмма Наварро, результат матча 8 января 2025, счет 0:2 (6:7 (4:7), 4:6), 2-й круг WTA-500 в Аделаиде

Екатерина Александрова проиграла Эмме Наварро во 2-м круге WTA-500 в Аделаиде
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В ночь с 7 на 8 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч второго круга между 27-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой и седьмой в мировом рейтинге американкой Эммой Наварро. Встреча закончилась победой спортсменки из США в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4.

Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 03:40 МСК
Екатерина Александрова
27
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Продолжительность матча составила 2 часа ровно. Александрова шесть раз подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Наварро выполнила два эйса при пяти двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из 12 полученных.

В четвертьфинале Эмма Наварро встретится с победителем матча между 26-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой и 421-й в рейтинге WTA Белиндой Бенчич из Швейцарии.

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