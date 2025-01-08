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Софья Кенин — Анна Блинкова, результат матча 8 января 2025, счёт 2:1, 2-й круг турнира WTA-250 в Хобарте

Анна Блинкова вылетела из турнира в Хобарте, потерпев поражение в матче второго круга
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Российская теннисистка 75-я ракетка мира Анна Блинкова вылетела из турнира WTA-250 в Хобарте. В матче второго круга она проиграла американке, 81-й ракетке рейтинга Софье Кенин со счётом 2:6, 6:3, 2:6.

Хобарт. 2-й круг
08 января 2025, среда. 03:05 МСК
Софья Кенин
81
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 2
         
Анна Блинкова
75
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Кенин сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету россиянки девять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира Кенин сыграет с австралийской теннисисткой Майей Джойнт (118).

Турнир в Хобарте пройдёт с 6 по 11 января. Общий призовой фонд составляет $ 275 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Эмма Наварро, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс.

Календарь турнира в Хобарте
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