Анна Блинкова вылетела из турнира в Хобарте, потерпев поражение в матче второго круга

Российская теннисистка 75-я ракетка мира Анна Блинкова вылетела из турнира WTA-250 в Хобарте. В матче второго круга она проиграла американке, 81-й ракетке рейтинга Софье Кенин со счётом 2:6, 6:3, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Кенин сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету россиянки девять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира Кенин сыграет с австралийской теннисисткой Майей Джойнт (118).

Турнир в Хобарте пройдёт с 6 по 11 января. Общий призовой фонд составляет $ 275 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Эмма Наварро, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс.

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