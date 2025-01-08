Элина Аванесян победила Гретье Миннен и вышла в четвертьфинал WTA-250 в Хобарте

В ночь с 7 на 8 января мск на турнире категории WTA-250 в австралийском Хобарте завершился матч между 44-й ракеткой мира Элиной Аванесян, выступающей под флагом Армении, и 94-й в мировом рейтинге бельгийкой Гретье Миннен. Встреча закончилась победой Аванесян в двух сетах — 6:2, 6:2.
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Продолжительность матча составила 1 час 04 минуты. Аванесян один раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Миннен выполнила один эйс при трёх двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из двух заработанных.
В четвертьфинале турнира WTA-250 в Хобарте Аванесян встретится с победителем матча между 36-й ракеткой мира Амандой Анисимовой, представляющей США, и 97-й в рейтинге WTA Анной Бондарь, выступающей за Венгрию.
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