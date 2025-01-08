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Мирра Андреева: когда смотрю видео, где я плачу, просто смеюсь над собой

Мирра Андреева: когда смотрю видео, где я плачу, просто смеюсь над собой
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15-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свои слёзы во время церемонии награждения после поражения в финале турнира категории WTA-500 в китайском Нинбо в октябре 2024 года.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Это тоже опыт. Я просто должна принять это. Теперь, когда я смотрю эти видео, где плачу, я просто смеюсь над собой, потому что не смогла сдержать эмоции. Это тоже опыт, который должен был случиться в моей карьере», — приводит слова Андреевой The Guardian.

20 октября 2024 года Мирра Андреева в финале турнира категории WTA-500 в китайском Нинбо уступила соотечественнице Дарье Касаткиной в трёх партиях — 0:6, 6:4, 4:6. После завершения матча во время церемонии награждения 17-летняя Мирра не смола сдержать слёз.

Видео: Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

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