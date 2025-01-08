Мирра Андреева: когда смотрю видео, где я плачу, просто смеюсь над собой

15-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свои слёзы во время церемонии награждения после поражения в финале турнира категории WTA-500 в китайском Нинбо в октябре 2024 года.

«Это тоже опыт. Я просто должна принять это. Теперь, когда я смотрю эти видео, где плачу, я просто смеюсь над собой, потому что не смогла сдержать эмоции. Это тоже опыт, который должен был случиться в моей карьере», — приводит слова Андреевой The Guardian.

20 октября 2024 года Мирра Андреева в финале турнира категории WTA-500 в китайском Нинбо уступила соотечественнице Дарье Касаткиной в трёх партиях — 0:6, 6:4, 4:6. После завершения матча во время церемонии награждения 17-летняя Мирра не смола сдержать слёз.

Видео: Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»