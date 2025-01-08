Алибек Качмазов уступил Николозу Басилашвили в квалификации Australian Open — 2025
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В ночь с 7 на 8 января мск в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга квалификации Australian Open — 2025 между 197-й ракеткой мира российским теннисистом Алибеком Качмазовым и 210-м в мировом рейтинге Николозом Басилашвили из Грузии. Встреча закончилась победой грузинского спортсмена в двух сетах — 7:5, 6:4.
Australian Open — квалификация (м). 2-й круг
08 января 2025, среда. 05:40 МСК
210
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
2 : 0
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197
Алибек Качмазов
А. Качмазов
Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Качмазов шесть раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал один из пяти добытых брейк-пойнтов. Басилашвили выполнил семь эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграл за матч три брейк-пойнта из шести заработанных.
Видео: Муте скандалит из-за тайм-аута Качмазова
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