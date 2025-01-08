Джессика Пегула уверенно победила Марию Саккари и вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде

Финалистка US Open — 2024, седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В матче второго круга она уверенно обыграла гречанку, 32-ю ракетку рейтинга Марию Саккари со счётом 6:4, 6:1.
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Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Пегула сделала пять подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. На счету гречанки ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале Пегула встретится с победителем матча между 54-й ракеткой мира американской теннисисткой Эшлин Крюгер и 12-й в рейтинге WTA Паулой Бадосой из Испании.
Турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн. Действующей победительницей соревнований является латвийка Елена Остапенко, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла россиянку Дарью Касаткину.
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