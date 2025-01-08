Денис Шаповалов проиграл Маркосу Гирону во втором круге турнира ATP-250 в Аделаиде

В ночь с 7 на 8 января мск на турнире категории ATP-250 в австралийской Аделаиде завершился матч второго круга между 58-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду, и 45-м в мировом рейтинге американцем Маркосом Гироном. Встреча закончилась победой спортсмена из США в двух сетах — 7:5, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Гирон два раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Шаповалов выполнил девять эйсов при 13 двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из трёх полученных.

В четвертьфинале ATP-250 в Аделаиде Гирон встретится с 29-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным на турнире под пятым номером.

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