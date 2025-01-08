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Маркос Гирон — Денис Шаповалов, результат матча 8 января 2025, счет 2:0 (7:5, 6:2), 2-й круг ATP-250 в Аделаиде

Денис Шаповалов проиграл Маркосу Гирону во втором круге турнира ATP-250 в Аделаиде
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В ночь с 7 на 8 января мск на турнире категории ATP-250 в австралийской Аделаиде завершился матч второго круга между 58-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду, и 45-м в мировом рейтинге американцем Маркосом Гироном. Встреча закончилась победой спортсмена из США в двух сетах — 7:5, 6:2.

Аделаида (м). 2-й круг
08 января 2025, среда. 03:40 МСК
Маркос Гирон
45
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Денис Шаповалов
58
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Гирон два раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Шаповалов выполнил девять эйсов при 13 двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из трёх полученных.

В четвертьфинале ATP-250 в Аделаиде Гирон встретится с 29-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным на турнире под пятым номером.

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