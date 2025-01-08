«Иногда я всё ещё ребёнок». Мирра Андреева рассказала о взаимоотношениях с тренером

15-я в рейтинге WTA 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о взаимоотношениях со своим тренером — бывшей второй ракеткой мира 52-летней испанкой Кончитой Мартинес.

«Я бы сказала, что иногда я всё ещё ребёнок (улыбается). Могу разозлиться. Если она сказала что-то, что мне не понравилось, я думаю: «Ладно, сделаю что-то, что не понравится и ей». Пытаюсь вывести её из себя. Она такая: «О боже, что ты делаешь?» Мы начинаем смеяться над этим и забываем обо всём. Просто иногда я могу быть немного надоедливой. Но пока она хорошо справляется. Она в порядке», — приводит слова Андреевой The Guardian.

Кончита Мартинес является тренером Мирры Андреевой с апреля 2024 года. В июне 2024 года 17-летняя Мирра впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» — грунтового «Ролан Гаррос».

Видео: Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»