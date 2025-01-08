Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич в 1/8 финала турнира в Аделаиде

26-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла 421-ю ракетку рейтинга Белинду Бенчич из Швейцарии во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Российская теннисистка восемь раз подал навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Её соперница выполнила четыре эйса при шести двойных ошибках и выиграла за матч 4 брейк-пойнта из 14.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде Самсонова встретится с восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро, обыгравшей в 1/8 финала россиянку Екатерину Александрову.