Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич в 1/8 финала турнира в Аделаиде
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26-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла 421-ю ракетку рейтинга Белинду Бенчич из Швейцарии во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.
Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 07:35 МСК
421
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
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|4
|6
26
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Российская теннисистка восемь раз подал навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Её соперница выполнила четыре эйса при шести двойных ошибках и выиграла за матч 4 брейк-пойнта из 14.
В четвертьфинале турнира в Аделаиде Самсонова встретится с восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро, обыгравшей в 1/8 финала россиянку Екатерину Александрову.
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