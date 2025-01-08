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Маркета Вондроушова — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 9:45 мск

Маркета Вондроушова — Диана Шнайдер: текстовая трансляция матча начнётся после 9:45 мск
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Сегодня, 8 января, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде состоится матч второго круга, в котором встретятся 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 39-я в мировом рейтинге Маркета Вондроушова из Чехии. Встреча начнётся не ранее 9:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 10:15 МСК
Маркета Вондроушова
39
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

В первом круге посеянная на турнире под шестым номером Шнайдер переиграла 46-ю в рейтинге WTA Катержину Синякову, которая также представляет Чехию, — 6:3, 0:6, 6:0. Примечательно, что и Вондроушова прошла на этой стадии российскую теннисистку — 28-ю ракетку мира Анастасию Павлюченкову, и тоже в трёх партиях — 6:4, 6:7 (4:7), 6:2.

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