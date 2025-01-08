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Россиянка Оксана Селехметьева вышла в финал квалификации Australian Open — 2025

Россиянка Оксана Селехметьева вышла в финал квалификации Australian Open — 2025
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Российская теннисистка 169-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла в финал квалификационного раунда Australian Open — 2025. В матче второго круга предварительного этапа она в трёх сетах победила австралийку Астру Шарму — 6:3, 2:6, 6:4.

Australian Open — квалификация (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 06:30 МСК
Астра Шарма
236
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		2 6
         
Оксана Селехметьева
169
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Селехметьева ни разу не подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных (36%) и допустила две двойные ошибки. Её соперница выполнила семь эйсов, сделала две двойные ошибки и выиграла 4 брейк-пойнта из 10 (40%).

В финале квалификации Australian Open — 2025 россиянка встретится с победительницей австралийского противостояния между Кимберли Биррелл и Присциллой Хон.

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