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Дарья Касаткина — Эмерсон Джонс: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Аделаиде

Дарья Касаткина — Эмерсон Джонс: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Аделаиде
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Сегодня, 8 января, на хардовом турнире категории WTA — 500 в Аделаиде (Австралия) состоится матч второго круга, в котором встретятся российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина и хозяйка корта Эмерсон Джонс, занимающая 371-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 12:30 мск.

Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 12:30 МСК
Эмерсон Джонс
371
Австралия
Эмерсон Джонс
Э. Джонс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Касаткина и Джонс прежде не встречались друг с другом на турнирах уровня WTA.

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $ 1 064 510 проходит с 8 по 13 января. Касаткина является финалисткой прошлогодних соревнований. В матче за титул чемпионки турнира в Аделаиде она уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко.

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