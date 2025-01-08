Дарья Касаткина — Эмерсон Джонс: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Аделаиде

Сегодня, 8 января, на хардовом турнире категории WTA — 500 в Аделаиде (Австралия) состоится матч второго круга, в котором встретятся российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина и хозяйка корта Эмерсон Джонс, занимающая 371-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 12:30 мск.

Касаткина и Джонс прежде не встречались друг с другом на турнирах уровня WTA.

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $ 1 064 510 проходит с 8 по 13 января. Касаткина является финалисткой прошлогодних соревнований. В матче за титул чемпионки турнира в Аделаиде она уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко.