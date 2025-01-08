Паула Бадоса уступила Эшлин Крюгер во втором круге турнира в Аделаиде

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса проиграла американке Эшлин Крюгер (54-я в рейтинге WTA) во втором круге хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 2:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. Бадоса четыре раза подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. Её соперница выполнила пять эйсов при девяти двойных ошибках и выиграла за матч 6 брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале соревнований в Аделаиде Крюгер сыграет с первой сеяной на турнире соотечественницей Джессикой Пегулой.