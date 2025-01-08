Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса уступила Эшлин Крюгер во втором круге турнира в Аделаиде

Паула Бадоса уступила Эшлин Крюгер во втором круге турнира в Аделаиде
Комментарии

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса проиграла американке Эшлин Крюгер (54-я в рейтинге WTA) во втором круге хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 2:6.

Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 08:20 МСК
Эшлин Крюгер
54
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 4 6
6 4 		7 7 2
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. Бадоса четыре раза подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. Её соперница выполнила пять эйсов при девяти двойных ошибках и выиграла за матч 6 брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале соревнований в Аделаиде Крюгер сыграет с первой сеяной на турнире соотечественницей Джессикой Пегулой.

Сетка турнира в Аделаиде
Календарь турнира в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android