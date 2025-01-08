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Ник Кирьос объявил о травме живота в преддверии старта Australian Open — 2025

Ник Кирьос объявил о травме живота в преддверии старта Australian Open — 2025
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что не выступит в показательных матчах перед Australian Open — 2025.

«К сожалению, я не смогу сыграть с моим хорошим другом Новаком Джоковичем в этот четверг, девятого числа, так как мне сделали УЗИ брюшной полости, и у меня растяжение первой степени.

«Буду отдыхать и делать всё возможное, чтобы к Открытому чемпионату Австралии по теннису я был в порядке», — написал Кириос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в четверг, 9 января, состоится благотворительное выставочное мероприятие «Ночь с Новаком Джоковичем» (A Night With Novak) в преддверии Australian Open — 2025. В первом матче планировалась встреча одиночного разряда между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и Кирьосом.

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