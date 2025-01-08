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Мирра Андреева — о тактике: я импровизирую на корте

Мирра Андреева — о тактике: я импровизирую на корте
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15-я ракетка мира 17-летняя россиянка Мирра Андреева рассказала о своей тактике в теннисных матчах.

«Большую часть времени я просто выхожу на корт и знаю, что, например, у соперников удар справа лучше, чем слева, поэтому мне стоит чаще бить слева. После этого импровизирую на корте. Думаю, это помогает мне, потому что я никогда не думаю о том, что мне нужно делать. Просто выхожу на корт. Вижу, как обстоят дела и что происходит. Там я просто принимаю решение», — приводит слова теннисистки The Guardian.

В субботу, 4 января, россиянка проиграла лидеру рейтинга WTA Арине Соболенко из Беларуси в 1/2 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) со счётом 3:6, 2:6. Напомним, на этой неделе Мирра Андреева дебютировала в топ-15 рейтинга WTA.

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