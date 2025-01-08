Ольховский: Медведев может хорошо сыграть на Australian Open, рождение ребёнка — событие

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский отметил, что рождение второго ребёнка у пятой ракетки мира Даниила Медведева может положительно сказаться на игре россиянина на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Эмоциональное событие, очень положительное. Поздравим Даниила! Думаю, на эмоциях может сыграть хорошо, если физически готов. Медведев закончил 2024 год на пятой строчке. Это был удачный сезон. Да, без титулов, но результаты неплохие. Может, где-то были менее удачные турниры.

Не знаю, насколько Даниил сейчас готов. Давайте посмотрим, как он начнёт играть. Он сказал, что будут прибавлять новые элементы к тому, что уже есть. Интересно посмотреть, как это проявится в действии на положительном эмоциональном фоне. Надеюсь, год для него будет интересным», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Во вторник, 7 января, Даниил Медведев сообщил, что стал отцом во второй раз. Медведев опубликовал милый снимок из роддома в Ницце, на котором запечатлены новорождённый малыш, Даниил и его дочь Алиса.