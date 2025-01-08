Вероника Кудерметова одержала уверенную победу во втором круге турнира в Хобарте
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72-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). Во втором круге она обыграла Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии со счётом 6:4, 6:1.
Хобарт. 2-й круг
08 января 2025, среда. 09:40 МСК
61
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
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Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Российская теннисистка пять раз подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Её соперница выполнила один эйс при пяти двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из пяти.
Соперницей Кудерметовой в четвертьфинале соревнований в Хобарте станет победительница матча между второй сеяной на турнире бельгийкой Элисе Мертенс и 76-й ракеткой мира Ренатой Сарасуа из Мексики.
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