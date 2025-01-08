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Полина Кудерметова обыграла Кристину Младенович в матче за выход в финал квалификации AO

Полина Кудерметова обыграла Кристину Младенович в матче за выход в финал квалификации AO
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57-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификационного раунда Australian Open — 2025. В матче второго круга предварительного этапа она победила Кристину Младенович из Франции со счётом— 7:5, 6:4.

Australian Open — квалификация (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 09:50 МСК
Полина Кудерметова
57
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Кристина Младенович
215
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович

Матч продолжался 1 час 25 минут. Российская теннисистка выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В матче за выход в основную сетку Australian Open — 2025. Кудерметова встретится с австралийской теннисисткой Эленой Мичич, вышедшей в финал квалификации на отказе россиянки Дарьи Астаховой.

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