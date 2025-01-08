Полина Кудерметова обыграла Кристину Младенович в матче за выход в финал квалификации AO

57-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификационного раунда Australian Open — 2025. В матче второго круга предварительного этапа она победила Кристину Младенович из Франции со счётом— 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Российская теннисистка выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В матче за выход в основную сетку Australian Open — 2025. Кудерметова встретится с австралийской теннисисткой Эленой Мичич, вышедшей в финал квалификации на отказе россиянки Дарьи Астаховой.