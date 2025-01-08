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Янчук: ждём от Медведева победы на Australian Open, рождение ребёнка его окрылит

Янчук: ждём от Медведева победы на Australian Open, рождение ребёнка его окрылит
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал новость о рождении второго ребёнка в семье пятой ракетки мира Даниила Медведева.

«Рождение ребёнка окрылит Медведева на Australian Open. Это сильнейший стимул для того, чтобы удвоить энергию и поднять настроение. Ждём победы Даниила на турнире. Но всё зависит от его готовности, пока трудно сказать, в какой форме он находится», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Во вторник, 7 января, Даниил Медведев сообщил, что стал отцом во второй раз. Медведев опубликовал милый снимок из роддома в Ницце, на котором запечатлены новорождённый малыш, Даниил и его дочь Алиса.

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