Янчук: ждём от Медведева победы на Australian Open, рождение ребёнка его окрылит

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал новость о рождении второго ребёнка в семье пятой ракетки мира Даниила Медведева.

«Рождение ребёнка окрылит Медведева на Australian Open. Это сильнейший стимул для того, чтобы удвоить энергию и поднять настроение. Ждём победы Даниила на турнире. Но всё зависит от его готовности, пока трудно сказать, в какой форме он находится», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Во вторник, 7 января, Даниил Медведев сообщил, что стал отцом во второй раз. Медведев опубликовал милый снимок из роддома в Ницце, на котором запечатлены новорождённый малыш, Даниил и его дочь Алиса.