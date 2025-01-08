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Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде, проиграв Вондроушовой первый сет

Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде, проиграв Вондроушовой первый сет
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На женском хардовом турнире категории WTA-500 в Аделаиде завершился матч второго круга, в котором встречались 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 39-я в мировом рейтинге Маркета Вондроушова из Чехии. Победу одержала россиянка после отказа соперницы во втором сете при счёте 1:1. Первую партию выиграла представительница Чехии со счётом 6:4.

Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 10:50 МСК
Маркета Вондроушова
39
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		1
4 		1
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 16 минут. Российская теннисистка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Соперницей Шнайдер в четвертьфинале соревнований в Аделаиде станет победительница матча между 40-й ракеткой мира Онс Жабер из Туниса и казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, занимающей 25-ю строчку в рейтинге WTA.

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