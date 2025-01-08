Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде, проиграв Вондроушовой первый сет

На женском хардовом турнире категории WTA-500 в Аделаиде завершился матч второго круга, в котором встречались 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 39-я в мировом рейтинге Маркета Вондроушова из Чехии. Победу одержала россиянка после отказа соперницы во втором сете при счёте 1:1. Первую партию выиграла представительница Чехии со счётом 6:4.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Российская теннисистка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Соперницей Шнайдер в четвертьфинале соревнований в Аделаиде станет победительница матча между 40-й ракеткой мира Онс Жабер из Туниса и казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, занимающей 25-ю строчку в рейтинге WTA.