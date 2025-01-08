Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде, проиграв Вондроушовой первый сет

На женском хардовом турнире категории WTA-500 в Аделаиде завершился матч второго круга, в котором встречались 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 39-я в мировом рейтинге Маркета Вондроушова из Чехии. Победу одержала россиянка после отказа соперницы во втором сете при счёте 1:1. Первую партию выиграла представительница Чехии со счётом 6:4.
|1
|2
|3
|
|1
|
|1
Матч продолжался 1 час 16 минут. Российская теннисистка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Соперницей Шнайдер в четвертьфинале соревнований в Аделаиде станет победительница матча между 40-й ракеткой мира Онс Жабер из Туниса и казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, занимающей 25-ю строчку в рейтинге WTA.
- 8 января 2025
-
12:51
-
12:32
-
12:19
-
11:57
-
11:30
-
11:19
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:42
-
10:36
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
08:51
-
07:45
-
07:34
-
07:28
-
06:56
-
06:19
-
05:39
-
05:22
-
00:44
-
00:29
-
00:11
- 7 января 2025
-
22:21
-
22:06
-
21:29
-
20:14
-
19:55
-
19:41
-
19:29
-
18:46