Мирра Андреева рассказала, какие изменения внесла в её психологию Кончита Мартинес

15-я ракетка мира 17-летняя россиянка Мирра Андреева рассказала, как изменилась её реакция на собственные ошибки после прихода в команду бывшей второй ракетки мира 52-летней испанки Кончиты Мартинес.

«Полагаю, меня знают как человека, который бо́льшую часть времени думает о неудаче. Даже в прошлом году в начале сезона. Теперь я замечаю, что это было неправильно — то, как я думала, как подходила к матчам, какие мысли у меня были во время игры.

Когда мы начали работать вместе, она определённо принесла немного позитива. Теперь, когда пропускаю удары, например, год назад я бы сказала: «О, боже, я не умею играть в теннис, зачем я это делаю?». Когда такое происходит сейчас, я говорю: «Ну, всё в порядке. Это был хороший промах. Мы просто продолжаем работать». В этом разница», — приводит слова Андреевой The Guardian.

Кончита Мартинес является тренером Мирры Андреевой с апреля 2024 года. В июне 2024 года Мирра впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» — грунтового «Ролан Гаррос».