Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хромачёва и Данилина вышли в полуфинал турнира в Аделаиде после неявки пары Пегула/Крюгер

Хромачёва и Данилина вышли в полуфинал турнира в Аделаиде после неявки пары Пегула/Крюгер
Комментарии

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) ввиду неявки на матч 1/4 финала американского дуэта Эшлин Крюгер/Джессика Пегула.

В матче за выход в финал турнира в Аделаиде Хромачёва и Данилина сыграют с дуэтом Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия). Бразильянка и немка в 1/4 финала обыграли Дезире Кравчик из США и Джулиану Олмос — 5:7, 6:4, 1:0 (13:11).

Неделей ранее российско-казахстанская пара дошла до четвертьфинала турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), в котором уступила японскому дуэту Суко Аояма/Эри Ходзуми со счётом 0:6, 4:6.

Материалы по теме
Данилина и Хромачёва проиграли в четвертьфинале парного турнира в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android