Хромачёва и Данилина вышли в полуфинал турнира в Аделаиде после неявки пары Пегула/Крюгер

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) ввиду неявки на матч 1/4 финала американского дуэта Эшлин Крюгер/Джессика Пегула.

В матче за выход в финал турнира в Аделаиде Хромачёва и Данилина сыграют с дуэтом Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия). Бразильянка и немка в 1/4 финала обыграли Дезире Кравчик из США и Джулиану Олмос — 5:7, 6:4, 1:0 (13:11).

Неделей ранее российско-казахстанская пара дошла до четвертьфинала турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), в котором уступила японскому дуэту Суко Аояма/Эри Ходзуми со счётом 0:6, 4:6.