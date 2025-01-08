Мэдисон Киз одержала волевую победу над Еленой Остапенко во 2-м круге турнира в Аделаиде
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15-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла выйти в четвертьфинал хардового турнира в Аделаиде (Австралия). В матче 1/8 финала она уступила 20-й ракетке мира Мэдисон Киз из США — 6:3, 4:6, 3:6.
Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 11:10 МСК
17
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
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|6
|6
20
Мэдисон Киз
М. Киз
Матч продолжался 2 часа 8 минут. Латвийская теннисистка выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету её соперницы восемь эйсов, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Соперницей Киз в 1/4 финала турнира в Аделаиде станет победительница матча второго круга между девятой ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной и австралийкой Эмерсон Джонс.
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