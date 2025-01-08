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Мэдисон Киз одержала волевую победу над Еленой Остапенко во 2-м круге турнира в Аделаиде

Мэдисон Киз одержала волевую победу над Еленой Остапенко во 2-м круге турнира в Аделаиде
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15-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла выйти в четвертьфинал хардового турнира в Аделаиде (Австралия). В матче 1/8 финала она уступила 20-й ракетке мира Мэдисон Киз из США — 6:3, 4:6, 3:6.

Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 11:10 МСК
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Мэдисон Киз
20
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Матч продолжался 2 часа 8 минут. Латвийская теннисистка выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету её соперницы восемь эйсов, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Соперницей Киз в 1/4 финала турнира в Аделаиде станет победительница матча второго круга между девятой ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной и австралийкой Эмерсон Джонс.

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