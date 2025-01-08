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Полина Кудерметова – о сестре Веронике: соперничества нет. Поддерживаем друг друга

Полина Кудерметова – о сестре Веронике: соперничества нет. Поддерживаем друг друга
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Российская теннисистка Полина Кудерметова в беседе с «Чемпионатом» рассказала о своих взаимоотношениях с сестрой Вероникой Кудерметовой.

– Теперь вы с сестрой находитесь вместе в топ-100. Будете ли играть в паре?
– Конечно, в мыслях у нас уже есть такие планы. Но пока сложно сказать конкретно, когда и где сможем сыграть, я не знаю, какой будет календарь турниров.

– У вас есть сестринское соперничество друг с другом? Или стараетесь друг друга поддерживать?
– Соперничества нет, наоборот, мы всегда поддерживаем друг друга.

– Как часто общаетесь, насколько плотно следите за результатами друг друга?
– Общаемся каждый день, всегда следим друг за другом, когда играем.

Полностью эксклюзив с Полиной Кудерметовой читайте в ближайшее время.

Сегодня, 8 января, обе сестры Кудерметовы одержали победы на австралийских кортах. Вероника во втором круге турнира категории WTA-250 в Хобарте в двух сетах обыграла Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии — 6:4, 6:1. Полина в матче второго круга квалификационного раунда Australian Open — 2025 победилаКристину Младенович из Франции — 7:5, 6:4.

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