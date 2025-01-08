Кафельников: на мне положительно сказалось рождение дочки, не знаю, как будет у Медведева

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал новость о рождении второго ребёнка в семье российского теннисиста Даниила Медведева.

«Как скажется рождение ребёнка перед Australian Open — это сугубо индивидуальная история. Нужно понимать, как у Даниила проходил тренировочный процесс. Думаю, в психологическом плане последний месяц был нелёгким для Медведева, потому что ожидание родов, состояние жены. Беременность — непростая штука.

Не знаю, как у Даниила проходил процесс тренировок. В Австралию нужно приезжать заранее. Все готовятся, а Даниил в этот момент находится в Европе. У меня нет понимания, как всё будет. Моя дочь родилась 26 лет назад. Она родилась в самый разгар сезона, в октябре. Наверное, на мне это сказалось положительно. Но не помню уже, какие тогда были результаты. Повторюсь, это индивидуальная история», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Во вторник, 7 января, Даниил Медведев сообщил, что стал отцом во второй раз. Медведев опубликовал снимок из роддома в Ницце, на котором запечатлены новорождённый малыш, Даниил и его дочь Алиса.