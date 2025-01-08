Кудерметова — о смене гражданства: никто не предлагал выступать за другую страну

Российская теннисистка Полина Кудерметова в беседе с «Чемпионатом» ответила на вопрос о возможной смене спортивного гражданства

— Евгений Кафельников недавно заявил, что вы могли выступать за Казахстан. Насколько эти слова соответствовали действительности? Были предложения выступать за другую страну, как на них реагировали? Как отреагируете, если поступят?

— Вот честно, мне никто не предлагал выступать за другую страну. Так что нечего сказать.

Напомним, после успешного выступления на прошлой неделе в Брисбене (Австралия) Полина Кудерметова стала 57-й ракеткой мира. Ей удалось подняться в рейтинге WTA на 50 позиций.