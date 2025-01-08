Кудерметова – о своём месте в рейтинге WTA: ощущаю себя на той позиции, где стою

Российская теннисистка Полина Кудерметова в беседе с «Чемпионатом» поделилась своими ощущениями от прорыва в рейтинге WTA. На данный момент Кудерметова на 57-ой позиции.

– После Брисбена вы взлетели в рейтинге сразу на 50 мест. Не обидно ли, что не ворвались в рейтинге чуть раньше? Чтобы не играть квалификацию на АО.

– Я на это сильно не обращаю внимание, потому что это такие правила турнира, такой регламент, и ты должен ему соответствовать. У многих игроках такое бывает и на других турнирах, в этом нет чего-то особенного.

– Кем вы себя сейчас ощущаете больше внутри – игроком топ-100, топ-50 или топ-30?

– Наверное я ощущаю себя на той позиции, где я стою, потому что моя позиция в рейтинге показывает настолько я уверенно я проделала свою работу.