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Кудерметова – о своём месте в рейтинге WTA: ощущаю себя на той позиции, где стою

Кудерметова – о своём месте в рейтинге WTA: ощущаю себя на той позиции, где стою
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Российская теннисистка Полина Кудерметова в беседе с «Чемпионатом» поделилась своими ощущениями от прорыва в рейтинге WTA. На данный момент Кудерметова на 57-ой позиции.

После Брисбена вы взлетели в рейтинге сразу на 50 мест. Не обидно ли, что не ворвались в рейтинге чуть раньше? Чтобы не играть квалификацию на АО.
– Я на это сильно не обращаю внимание, потому что это такие правила турнира, такой регламент, и ты должен ему соответствовать. У многих игроках такое бывает и на других турнирах, в этом нет чего-то особенного.

– Кем вы себя сейчас ощущаете больше внутри – игроком топ-100, топ-50 или топ-30?
– Наверное я ощущаю себя на той позиции, где я стою, потому что моя позиция в рейтинге показывает настолько я уверенно я проделала свою работу.

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