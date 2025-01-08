Кудерметова — о спортивной мечте: хочется выиграть турнир «Большого шлема»

Российская теннисистка Полина Кудерметова в беседе с «Чемпионатом» высказалась о своих планах и мечтах как на сезон, так и на карьеру в целом.

— В 2023 году вы уже играли в основной сетке АО. Какие воспоминания остались от выступления в основе ТБШ? Какой опыт тогда вынесли?

— Турнир Большого шлема — он всегда особенный и всегда по-разному запоминается и воспринимается. Тогда я была очень рада выйти в основную сетку, но, к сожалению, проиграла уже в первом круге, было обидно.

— Насколько далеко реально будет пройти в этот раз? Как оцениваете свои перспективы?

— Я буду выполнять свою работу как могу, а дальше уже будет видно. Посмотрим.

— Глобально какие у вас цели на текущий сезон? В целом — по карьере?

— На текущий сезон ставлю цель провести его как можно более хорошо для себя, а если в целом по карьере, то, конечно же, хочется выиграть турнир «Большого шлема».

21-летняя Кудерметова-младшая — победительница девяти турниров категории ITF в одиночном разряде. В 2025 году она впервые в карьере дошла до финала турнира WTA-500 (Брисбен).